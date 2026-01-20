Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Молдавии допустили проведение референдума об объединении с Румынией

Попшой: Молдавия не исключает проведение референдума по объединению с Румынией
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой заявил, что власти республики не исключают объединение с Румынией после проведения референдума. Об этом сообщает Telegraph Moldova в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что «опасное приближение России» к границам Республики Молдова может привести к необходимости для властей рассмотреть вопрос о воссоединении с Румынией.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг Молдавии и в мире.

Бывший президент страны и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон отметил, что Санду уверена в том, что румыны примут ее в качестве президента новой страны, а также посчитал, что Санду хочет стать последним президентом в истории Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667117_rnd_1",
    "video_id": "record::e24c03ea-9f44-4327-93a9-6ad90c13aa7a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+