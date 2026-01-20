Министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой заявил, что власти республики не исключают объединение с Румынией после проведения референдума. Об этом сообщает Telegraph Moldova в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что «опасное приближение России» к границам Республики Молдова может привести к необходимости для властей рассмотреть вопрос о воссоединении с Румынией.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг Молдавии и в мире.

Бывший президент страны и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон отметил, что Санду уверена в том, что румыны примут ее в качестве президента новой страны, а также посчитал, что Санду хочет стать последним президентом в истории Молдавии.

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.