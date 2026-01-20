Размер шрифта
Лавров заявил, что Гренландия не является естественной частью Дании

Лавров заявил, что Гренландия является колониальным наследием Дании
Гренландия — это не естественная часть Дании, а ее колониальное наследие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что остров в свое время не был ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании.

Министр пояснил, что с XII века Гренландия, по сути, являлась колонией Норвегии, затем в XVII и начале первой половины XX века остров стал датской колонией. К середине прошлого века, указал дипломат, была подписана договоренность, что Гренландия входит уже в состав Дании не как колония, а как ассоциированная территория.

«То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос. Но проблема бывших колониальных владений стоит все более и более серьезно», — отметил министр.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии.

