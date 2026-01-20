На Кубани при пожаре погибла многодетная семья

МЧС: женщина и дети погибли при пожаре в частом доме в Абинском районе Кубани

Женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в Краснодарском крае. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сообщение о пожаре по улице Демьяна Бедного, дом 17 в станице Холмская Абинского района поступило около 3 часов (совпадает с мск) ночью 20 января», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в частном доме.

По информации ведомства, пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. При проливке и разборе завалов были найдены тела четырех человек. Среди погибших дети шести и девяти лет, а также младенец, которому было менее месяца.

Издание «Блокнот Краснодар» отмечает, что заживо сгорела почти вся семья. Удалось выжить старшей дочери, которая смогла выбраться на улицу и вызвать спасательные службы.

До этого петарда стала причиной возникновения в школе в центре Омска пожара. 13-летний школьник принес в школу две петарды. Одну из них он поджег на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк. Это, как пояснили в МВД, привело к возгоранию учебного кабинета площадью 10 кв. метров.

Ранее в Омске подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге.