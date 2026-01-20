Размер шрифта
Подземный бункер ВСУ попал под удар ракет «Циркон»

Лебедев: ВС РФ поразили двумя ракетами «Циркон» подземный бункер ВСУ в Виннице
Минобороны России / YouTube

Российские военные в ходе ночной массированной атаки по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине поразили двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон» укрепленный подземный бункер Воруженных сил Украины (ВСУ), который находился юго-восточнее Винницы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно, — пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», — написал он.

По его словам, в ходе комбинированной ракетно-дроновой атаки около пяти ракет Х-101 прилетели по некоему объекту около Белой Церкви в Киевской области. Лебедев предположил, что это мог быть инфраструктурный или военный объект (склад, узел связи или элемент ВПК).

Около девяти ракет Х-101 атаковали подстанцию «Западная» 330 кВ, которая является ключевым узлом магистральной энергосети, обеспечивающим распределение мощности в центральном регионе и на киевскую агломерацию. Судя по массовому залпу, целью было «не просто повредить, а вывести объект из строя надолго», отметил подпольщик.

Также четыре ракеты «Искандер-М» поразили завод тяжелых гидравлических прессов «Днепропресс» в Днепропетровске, который давно был перепрофилирован под оборонные задачи. Кроме того, под удары «Искандеров» попали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 в Киеве, добавил Лебедев.

20 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра Виталия Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и ВПК Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Киева призвали искать место для временного переселения.

