Подозреваемого в подрыве «Севпотоков» украинца признали особо опасным преступником

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» содержится в камере для особо опасных

Подозреваемый подрыве «Северных потоков» украинец Сергей Кузнецов содержится в СИЗО в Германии в камере для особо опасных преступников. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, Сергея содержат в секции для особо опасных», — написал он.

15 января немецкое издание Der Spiegel сообщило, что федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ оставил Кузнецова под стражей. По данным журналистов, генпрокуратура ФРГ обвиняет украинца в «антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции».

В октябре прошлого года Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова, что и было сделано.

При задержании в Италии фигурант отрицал свою вину, однако позже адвокаты запросили для мужчины функциональный иммунитет. Немецкая сторона отклонила аргументы защиты и отказала в иммунитете. В суде подчеркнули, что трубопроводы не являлись законной военной целью, а служили гражданским целям.

Ранее Верховный суд ФРГ сообщил, что теракт на «Северных потоках» совершил офицер ВСУ.