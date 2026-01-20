Макрон объяснил участие Франции в учениях в Гренландии

Макрон: Франция участвует в учениях в Гренландии, чтобы поддержать Данию

Участие французских военных в европейских учениях в Гренландии вызвано стремлением поддержать союзника Франции - Данию, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе транслировалась на официальном сайте мероприятия.

По его словам, Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, Организации Объединенных Наций и ее уставу.

Макрон отметил, что исходя из этих принципов Париж решил участвовать в совместных учениях в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая своего союзника — Данию.

19 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Дмитриев заявил, что Европа уступит США в вопросе Гренландии.