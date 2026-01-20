Завод Ростеха за год работы спас 90 гектаров плодородных земель

Завод по энергетической утилизации отходов Госкорпорации Ростех за первый год работы предотвратил захоронение на полигонах около 620 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это позволило сохранить от загрязнения порядка 90 гектаров плодородных земель Подмосковья. За 12 месяцев предприятие переработало весь этот объем мусора в электроэнергию, выдав в общую сеть около 400 млн кВт·ч. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Еще одним важным экологическим эффектом стало сокращение выбросов углекислого газа на 730 тысяч тонн. По методике Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, замена полигонного захоронения одной тонны отходов их энергетической утилизацией снижает выбросы CO₂ на 1,16 тонны. Чтобы поглотить такой объем парниковых газов естественным образом, потребовался бы лесной массив площадью около 300 тыс. гектаров соснового или 220 тыс. гектаров березового леса в течение года.

С момента запуска на завод поступило более 20 тысяч автопоездов с отходами — это эквивалент примерно 40 тысяч стандартных мусоровозов или 25 тысяч фур. Речь идет о так называемых «хвостах» — мусоре, который невозможно направить на вторичную переработку и который ранее отправлялся на полигоны.

В Ростехе отметили, что по итогам первого года эксплуатации доля природного газа в выработке электроэнергии составила всего 1,84% при допустимом нормативе до 5%. Это позволило предприятию подтвердить статус «зеленой» электростанции. По словам представителей корпорации, завод продемонстрировал высокую эффективность современных технологий энергоутилизации отходов и заметно снизил экологическую нагрузку на регион.

Первый в России современный завод Ростеха по энергетической утилизации отходов расположен в городском округе Воскресенск Московской области. Он был введен в эксплуатацию в конце декабря 2024 года, а на проектную мощность вышел в марте 2025-го.

На предприятии применяется технология сжигания отходов на колосниковой решетке — одна из самых распространенных в мире, с более чем 2500 аналогичных установок. Многоступенчатая система газоочистки обеспечивает уровень выбросов ниже международных экологических стандартов: при температуре около 1260 °C разрушаются диоксины и сложные углеводороды, затем нейтрализуются оксиды азота, кислоты и тяжелые металлы, а финальный рукавный фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли и золы.

