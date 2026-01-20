Размер шрифта
Евродепутат «послал» Трампа

Евродепутат Вистисен фразой «fuck off» ответил на притязания Трампа на Гренландию
Mike Segar/Reuters

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен фразой «fuck off» (в цензурном переводе на русский язык – «отвали») ответил на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Высказывание во время его выступления попало в эфир на сайте Европарламента.

«Я скажу на вашем языке, президент Трамп — fuck off», — заявил Вистисен.

На это отреагировала спикер Европарламента Роберта Метсола, попросив не выражаться подобным образом, поскольку это противоречит правилам и нормам.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии.

