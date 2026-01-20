Макрон обвинил США в желании ослабить Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего». Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит BMFTV.

Макрон указал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию и Данию. По его словам, мир вступает в фазу, где действует «право сильного». Он призвал Европу «не воспринимать это пассивно».

«Европа должна защищать мультилатерализм, который служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе», – сказал Макрон.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые не поддерживают присоединение Гренландии к Штатам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

Ранее Каллас заявила, что прямые угрозы США не заставят Данию отдать Гренландию.