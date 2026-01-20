Размер шрифта
Страны Европы могут бойкотировать ЧМ-2026 в США из-за Гренландии

В Европе обсуждают возможность бойкота ЧМ-2026 в США из-за Гренландии
В Европе начали обсуждать возможность бойкота чемпионата мира — 2026 по футболу из-за притязаний США на Гренландию. Об этом пишет журнал Economist.

«Сейчас настроения в Брюсселе (ЕС - ред.) ... на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот Чемпионата мира в Америке этим летом,... действие, напоминающее бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980-м году», — указано в сообщении.

В СМИ до этого появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее Доминик Гашек обрушился с критикой на Трампа.

