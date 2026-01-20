«Выйдут на свободу развалинами»: Прозоров о покушавшихся на него киллерах

Прозоров заявил, что покушавшиеся на него киллеры не смогут претендовать на УДО

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что приговоренные за покушение на него выйдут на свободу «развалинами», потому что не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Покушавшиеся на меня не смогут претендовать на УДО», — заявил он журналистам.

Кроме того, Прозоров отметил, что киллеры не смогут избежать наказания путем заключения контракта для участия в специальной военной операции. Он пояснил, что есть несколько статей, по которым такой вариант не предусмотрен. К примеру, участвовать в СВО не могут маньяки, террористы. Поэтому экс-подполковник СБУ уверен, что их ждет незавидная судьба. Им придется просидеть в тюрьме 25 лет, поэтому выйдут они на свободу «полными развалинами», подытожил он.

20 января 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении фигурантов дела о подрыве автомобиля Прозорова. Так, 42-летний Владимир Головченко был приговорен к 26 годам, а 31-летний Иван Паскарь — к 24 годам заключения.

Теракт произошел 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельная бомба, заложенная под днище внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Прозорова, сработала, когда тот был за рулем. Сам бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала СВО, получил ранения, но выжил. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

