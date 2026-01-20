«Просто домыслы»: Трусова сделала заявление на фоне слухов о возобновлении карьеры

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале на фоне появившихся в СМИ сообщений о ее возвращении в спорт попросила не разносить слухи и иронично заявила, что узнала о себе много нового.

«После всех этих невероятных теорий мне даже начало казаться, что я слишком скучно живу… Но это просто домыслы, которые не имеют отношения к реальности. Достоверную информацию обо мне и моих планах можно узнать только в официальных источниках и в моих соцсетях», — написала фигуристка.

СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее в СМИ сообщили, что Трусова вернется в спорт ради участия в Олимпиаде.