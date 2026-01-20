Размер шрифта
«Храбрая Кая»: Дмитриев отреагировал на заявление Каллас о противодействии США

Дмитриев: Каллас хочет, чтобы ЕС боролся с РФ и США
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в борьбу с Россией и США.

«Храбрая Кая хочет, чтобы ЕС боролся и с Россией, и с США», — написал он.

Таким образом он прокомментировал выступление главы дипслужбы на слушаниях по Гренландии на сессии Европарламента

Каллас заявила, что ЕС намерен защищать свои позиции, а прямые угрозы США в адрес Дании сделают Штаты и Европу беднее.

20 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ошибкой решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые не поддерживают присоединение Гренландии к Штатам.

Ранее Зеленский рассказал, просила ли Дания отправить украинских солдат в Гренландию.

