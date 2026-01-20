Глава минфина США рассказал об опасениях Трампа относительно Гренландии

Президент США Дональд Трамп опасается, что стране придется защищать Гренландию в случае возможного вторжения. Об этом в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«Я думаю, что президент опасается, что в случае вторжения в Гренландию, США будут вынуждены защищать ее», — сказал чиновник.

По его словам, датский остров становится все более привлекательной целью для «иностранных завоевателей». Хозяин Белого дома убежден, что для предотвращения потенциального конфликта Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнул Бессент.

В 2009 году Гренландия получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен быть присоединен к США. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным план Вашингтона взять под контроль Гренландию.

20 января текущего года председатель оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов предупредил, что вторжение США в Гренландию приведет к прямому военному конфликту с королевством. Как отметил законодатель, власти Дании будут защищать свою землю и народ несмотря на то, что у США более сильная армия.

Ранее Трамп выразил уверенность, что США так или иначе получат Гренландию.