«Оскорбила чувства верующих»: экс-жену Диброва пристыдили за видео в бикини на Крещение

Глава ФПБК Виталий Бородин в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал экс-жену Дмитрия Диброва Полину за откровенный контент на Крещение. Он заявил, что своим видео в купальнике модель оскорбила чувства верующих.

Виталий Бородин отметил, что этот праздник многое значит для православных. А Диброва, по его мнению, просто сделала из него повод, чтобы напомнить о себе.

«Праздник несет в себе идею смирения, духовного очищения и благоговения. То есть поздравления, снятые в откровенном купальнике на пляжном отдыхе, конечно, создают резкий диссонанс. У нас ценности совсем другие. Она сделала акцент на демонстрацию своего тела. Для верующих подобный контент может выглядеть, как использование праздника в качестве повода для привлечения внимания к своей персоне. Хайпожоры, одним словом. Ее поступок можно расценивать, как проявление неуважения и пренебрежения к этому дню. Такие публикации, конечно, могут способствовать упрощению самого понимания праздника. В православной традиции существует взгляд на взаимосвязь внешнего облика и внутреннего состояния человека. Представляете, одни молятся, а другие позволяют себе выйти в этот день голой на пляж. Я считаю, что у человека нет ничего святого. Это оскорбление самого праздника», — заявил Бородин.

При этом глава ФПБК считает, что Полина Диброва не хотела оскорбить верующих. Он поделился, что поздравление на Мальдивах в купальнике блогерша могла снять из-за «проявления несознательности» и «отсутствия воспитания».

«Ей, видимо, нравится жить в этой грязи, когда ее обсуждают, обзывают, и ей в таком амплуа комфортно. Скорее всего, это проявление несознательности. Нормальный воспитанный человек себе подобного не позволит. Такие действия, конечно, ранят. Она подменила суть праздника. К ней много есть вопросов, она оскорбила чувства верующих», — отметил Виталий Бородин.

Ранее Полина Диброва ответила на слухи о схожести ее детей с Романом Товстиком.