Мужчина не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью

Мужчина в Индии не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью, пишет The Times of India.

Полиция сообщила, что убийство четырех членов одной семьи в городе Этах, предположительно, было совершено с использованием кирпича, найденного на месте преступления. Основным подозреваемым по делу стал 45-летний Камал Сингх, которого задержали во вторник.

Следователи рассматривают серьезные финансовые трудности мужчины, связанные с предстоящей свадьбой дочери, как возможный мотив преступления. Церемония была запланирована на февраль 2026 года.

Следствие продолжается. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, включая возможную роль финансового давления и степень заранее спланированного характера преступления.

Ранее в Индии родители невесты зарезали молодоженов сразу после свадьбы.