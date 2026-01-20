Размер шрифта
Мужчина не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью

The Times of India: индиец убил семью, на найдя денег на свадьбу дочери
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Мужчина в Индии не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью, пишет The Times of India.

Полиция сообщила, что убийство четырех членов одной семьи в городе Этах, предположительно, было совершено с использованием кирпича, найденного на месте преступления. Основным подозреваемым по делу стал 45-летний Камал Сингх, которого задержали во вторник.

Следователи рассматривают серьезные финансовые трудности мужчины, связанные с предстоящей свадьбой дочери, как возможный мотив преступления. Церемония была запланирована на февраль 2026 года.

Следствие продолжается. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, включая возможную роль финансового давления и степень заранее спланированного характера преступления.

Ранее в Индии родители невесты зарезали молодоженов сразу после свадьбы.

