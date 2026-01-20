Размер шрифта
LG хочет зарегистрировать в России товарный знак «Hyper Radiant Color Tech»

РИА Новости: LG Electronics подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
LG

Ушедший из России южнокорейский производитель электроники LG Electronics подал заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В публикации отмечается, что компания подала заявку на товарный знак «Hyper Radiant Color Tech» в январе. Под этим брендом LG планирует продавать в России телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны.

В ноябре 2025 года сообщалось, что LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков. Три из них связаны с брендом аудиосистем Xboom — XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Еще три товарных знака относятся к цифровым продуктам — Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS.

По данным базы Роспатента, заявки на регистрацию подала компания «ЭлДжи электроникс инк» в 2024–2025 годах. Действие товарных знаков истечет в 2034–2035 годах.

Компания LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. 

Ранее LG взбесила пользователей своих смарт-телевизоров.

