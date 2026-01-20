LG хочет зарегистрировать в России товарный знак «Hyper Radiant Color Tech»

Ушедший из России южнокорейский производитель электроники LG Electronics подал заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В публикации отмечается, что компания подала заявку на товарный знак «Hyper Radiant Color Tech» в январе. Под этим брендом LG планирует продавать в России телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны.

В ноябре 2025 года сообщалось, что LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков. Три из них связаны с брендом аудиосистем Xboom — XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Еще три товарных знака относятся к цифровым продуктам — Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS.

По данным базы Роспатента, заявки на регистрацию подала компания «ЭлДжи электроникс инк» в 2024–2025 годах. Действие товарных знаков истечет в 2034–2035 годах.

Компания LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года.

Ранее LG взбесила пользователей своих смарт-телевизоров.