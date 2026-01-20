Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-подполковника СБУ в Москве

В Москве суд вынес приговор по делу о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27666865_rnd_2",
    "video_id": "record::2f7bdada-64fc-419b-8685-9d119775f648"
}

Московский суд приговорил к срокам до 26 лет обвиняемых в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

42-летний Владимир Головченко и 31-летний Иван Паскарь признаны виновными по нескольким статьям УК РФ.

«Установлено, что Головченко и Паскарь вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, будучи не согласными с проведением специальной военной операции, действуя в составе организованной группы, выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника СБУ, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ», — сказано в сообщении.

Головченко приговорили к 26 годам заключения, из них шесть лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Паскарь получил 24 года колонии, из них — пять лет в тюрьме.

12 апреля 2024 года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+