Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-подполковника СБУ в Москве

В Москве суд вынес приговор по делу о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Московский суд приговорил к срокам до 26 лет обвиняемых в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

42-летний Владимир Головченко и 31-летний Иван Паскарь признаны виновными по нескольким статьям УК РФ.

«Установлено, что Головченко и Паскарь вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, будучи не согласными с проведением специальной военной операции, действуя в составе организованной группы, выбрали в качестве объекта преступного посягательства бывшего сотрудника СБУ, проживающего в Москве, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ», — сказано в сообщении.

Головченко приговорили к 26 годам заключения, из них шесть лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Паскарь получил 24 года колонии, из них — пять лет в тюрьме.

12 апреля 2024 года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

