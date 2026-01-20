В США прояснили ситуацию вокруг торгового соглашения с ЕС и пошлин из-за Гренландии

Бессент объявил о завершении работы над торговым соглашением с Евросоюзом

США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон... При этом президент заявил, что с 1 февраля введет 10%-ный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии», — отметил он.

Бессент добавил, что пошлины будут наложены на восемь стран, которые отправили свои войска на территорию Гренландии.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время выступления на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что прямые угрозы США не заставят Данию отдать Гренландию.

После заявлений Трампа о желании захватить Гренландию главы нескольких стран ЕС отправили своих офицеров на остров в рамках совместной разведывательной миссии НАТО.

Президент США в ответ пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии, причем с 1 июня пошлины должны повыситься уже до 25%. Отменить пошлины Трамп пообещал после покупки Гренландии США. Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское из-за несогласия президента страны Эммануэля Макрона вступать в «Совет мира».

