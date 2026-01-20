Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В США прояснили ситуацию вокруг торгового соглашения с ЕС и пошлин из-за Гренландии

Бессент объявил о завершении работы над торговым соглашением с Евросоюзом
Hasnoor Hussain/Reuters

США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон... При этом президент заявил, что с 1 февраля введет 10%-ный тариф, если датчане не захотят отказаться от Гренландии», — отметил он.

Бессент добавил, что пошлины будут наложены на восемь стран, которые отправили свои войска на территорию Гренландии.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время выступления на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что прямые угрозы США не заставят Данию отдать Гренландию.

После заявлений Трампа о желании захватить Гренландию главы нескольких стран ЕС отправили своих офицеров на остров в рамках совместной разведывательной миссии НАТО.

Президент США в ответ пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии, причем с 1 июня пошлины должны повыситься уже до 25%. Отменить пошлины Трамп пообещал после покупки Гренландии США. Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское из-за несогласия президента страны Эммануэля Макрона вступать в «Совет мира».

Ранее Зеленский рассказал, просила ли Дания отправить украинских солдат в Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666949_rnd_4",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+