Сиделка напала с ножом на бывшую звезду из-за долгов

В Индии певица Анита Гош не выжила после нападения с ножом

Сиделка напала на бывшую индийскую звезду Аниту Гош с ножом в городе Бехал (штат Харьяна, Индия). Об этом сообщает Times Of India.

Женщина по имени Санджу Саркар, рассказала полиция, четыре года назад работала сиделкой у мужа Гош. 19 января она напала на 64-летнюю бывшую работодательницу после отказа выплатить долг.

В это время 75-летний прикованный к постели муж Гош, Аруп Кумар Гош, находился в квартире. Крики о помощи утром понедельника услышали соседи.

«Мы нашли Аниту Гош лежащей возле ванной в луже крови. Сиделка рассказала, что ночью она была в квартире, а другая сиделка, пришедшая утром, напала на хозяйку», — рассказала соседка женщины Бимал Патра, удерживавшая Саркар до прибытия правоохранителей.

Полиция задержала Саркар, а также повара семьи и сиделку, дежурившую в квартире той ночью. Саркар позже была арестована и призналась, что нанесла удар ножом Гош.

Родственники Аниты Гош уточнили, что артистка хранила дома много наличных на случай неотложной медицинской помощи.

