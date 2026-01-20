Размер шрифта
Бен Аффлек отравился на съемках с Брюсом Уиллисом: «Тошнило между дублями»

Актеру Аффлеку пришлось сниматься с пищевым отравлением в «Армагеддоне»
Buena Vista

Голливудский актер Бен Аффлек рассказал, как отравился на съемках со своим коллегой Брюсом Уиллисом в фильме-катастрофе «Армагеддон». Об этом он вспомнил в недавнем интервью телеканалу Fox 32 Chicago.

По словам Аффлека, она боролся с пищевым отравлением во время съемок важной сцены прощания с героем Уиллиса.

«На тот момент я не был достаточно опытным актером, чтобы знать, что можно просто позвонить и сказать: «Я слишком болен, чтобы работать сегодня». Я пошел, и меня тошнило — это был единственный раз в моей жизни — между дублями», — вспоминает он.

Сейчас Аффлек считает, что его тяжелое состояние пошло на пользу сцене.

Фильм «Армагеддон» вышел в 1998. Брюс Уиллис сыграл в нем Гарри Стэмпера, начальника бригады буровиков-нефтяников, который вместе с командой отправляется на астероид, грозящий уничтожить планету. Герой Уиллиса — отец взрослой дочери Грейс (Лив Тайлер), которая вот-вот выйдет замуж за его коллегу Эй Джея Фроста (Бен Аффлек). В финале один герой спасает жизнь другого ценой собственной.

Ранее Мэтт Деймон раскрыл, ради чего готов отсидеть полтора года в тюрьме.

