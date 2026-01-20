Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Водитель рассказал, почему не пропускал скорую с кричащей от боли пациенткой

Приморец на грузовике, не пропустивший скорую, рассказал, что не слышал сирену
Telegram-канал Amur Mash

В Приморье водитель грузовика рассказал, что не пропустил скорую помощь с пациенткой, потому что не слышал звуки сирены. Об этом приморец рассказал «РЕН ТВ».

«Я просто ехал и не видел ее даже. Вот я был сам по себе, ехал о чем-то там, мечтал, думал и все. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать. Это просто стечение обстоятельств», — рассказал мужчина.

По его словам, он не хотел мешать реанимобилю, кроме того, в подобных ситуациях водитель всегда действует по правилам.

Также сообщается, что приморец дал показания в Госавтоинспекции: мужчине назначили штраф.

Инцидент произошел во Владивостоке 20 января. На кадрах с видеорегистратора видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей. Водителю скорой пришлось остановить транспорт, чтобы медики смогли оказать помощь пациентке в дороге: вскоре девушку доставили в больницу с сильной болью.

Ранее человек пострадал при столкновении трамвая и электровелосипеда в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666943_rnd_3",
    "video_id": "record::8189e9b5-a54b-485b-92f5-812f38bc74f4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+