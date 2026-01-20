Водитель рассказал, почему не пропускал скорую с кричащей от боли пациенткой

Приморец на грузовике, не пропустивший скорую, рассказал, что не слышал сирену

В Приморье водитель грузовика рассказал, что не пропустил скорую помощь с пациенткой, потому что не слышал звуки сирены. Об этом приморец рассказал «РЕН ТВ».

«Я просто ехал и не видел ее даже. Вот я был сам по себе, ехал о чем-то там, мечтал, думал и все. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать. Это просто стечение обстоятельств», — рассказал мужчина.

По его словам, он не хотел мешать реанимобилю, кроме того, в подобных ситуациях водитель всегда действует по правилам.

Также сообщается, что приморец дал показания в Госавтоинспекции: мужчине назначили штраф.

Инцидент произошел во Владивостоке 20 января. На кадрах с видеорегистратора видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей. Водителю скорой пришлось остановить транспорт, чтобы медики смогли оказать помощь пациентке в дороге: вскоре девушку доставили в больницу с сильной болью.

