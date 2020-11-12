Россия не ждет серьезных изменений внешней политики США при Байдене

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ожидает серьезных изменений внешнеполитического курса США и в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах. Об этом сообщает РБК.

Министр отметил, что соответствующее мнение также выразили российские политологи, с которыми он согласен.

Кроме того, глава ведомства призвал воздержаться от прогнозов, поскольку на данный момент это «не очень благодатная идея».

При этом Лавров выразил мнение, что политика Байдена, исходя из его первоначальных заявлений, выглядит «более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент (США Барак. — «Газеты.Ru») Обама».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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