Путин назначил Новака вице-премьером
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака заместителем председателя российского правительства, сообщается на сайте Кремля.
В соответствии с документом, Новак освобождается от занимаемой должности министра энергетики и назначается вице-премьером. Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, занимающего до этого пост главы Минэнерго РФ, для назначения на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака председатель правительства предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.
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