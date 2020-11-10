Путин назначил Новака вице-премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака заместителем председателя российского правительства, сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с документом, Новак освобождается от занимаемой должности министра энергетики и назначается вице-премьером. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, занимающего до этого пост главы Минэнерго РФ, для назначения на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака председатель правительства предложил кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.

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