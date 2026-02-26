Размер шрифта
Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Мединский: Россия передала Украине еще 1000 тел украинских военнослужащих
Telegram-канал «Владимир Мединский»

Россия передала Украине тела 1000 погибших украинских военных, взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал он.

Предыдущий раз обмен телами военнослужащих был 29 января. Тогда Мединский сообщал, что в рамках стамбульских договоренностей украинской стороне были переданы тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ, в то время как Россия получила тела всего 38 погибших военных.

С начала 2025 года Москва и Киев провели серию встреч в Стамбуле. По итогам последней, стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Ранее Москалькова рассказала об украинцах, решивших остаться в России после обмена пленными.

 
