Общество

Пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице

В Нижнем Новгороде анестезиолог и медсестра пострадали от нападения пациента
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде пациент напал на медсестру и врача-анестезиолога в Окском межрайонном медицинском центре, пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел 19 февраля. Медсестра подошла к поступившему пациенту, чтобы измерить давление, но мужчина отреагировал неадекватно и неожиданно набросился на нее. На крики прибежали другие сотрудники, тогда агрессор атаковал врача-анестезиолога.

Очевидцы вызвали полицию. Пострадавших доставили в травмпункт, где диагностировали у них переломы костей носа и другие повреждения. Травмы квалифицированы как тяжелые. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве.

До этого в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи. Бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Медики решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них. Пострадавшему оказали помощь на месте, а хулигана передали полиции для разбирательства.

Ранее агрессивный пациент покусал сотрудницу наркодиспансера в Мурманске.

 
