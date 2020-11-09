Трамп предсказал свою победу в Джорджии и Висконсине
Действующий президент США Дональд Трамп ожидает, что победит по результатам окончательного подсчета голосов в Джорджии и Висконсине.
«Висконсин выглядит очень хорошо. Требуется немного времени. Скоро случится!» — написал глава государства в Twitter.
Кроме того, он уверен, что одержит «большую победу» в Джорджии.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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