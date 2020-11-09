МИД Британии назвал решение Белоруссии выслать двух дипломатов необоснованным

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб прокомментировал решение МИД Белоруссии выслать двух дипломатов королевства.

В Twitter он написал, что высылка двух британских дипломатов является абсолютно необоснованной. По его словам, британские представители законным образом наблюдали за ходом протестов.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко не может скрыть факт, что он угнетает граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации — это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности виновных в насилии против демонстрантов», — добавил Рааб.

9 ноября МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с «деструктивным характером деятельности» дипломатов.

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