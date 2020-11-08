Помпео ответил на критику лидера Ирана выборов в США

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter ответил на слова верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который назвал американские выборы «спектаклем».

Глава Госдепа утверждает, что Хаменеи лично украл у своего народа сотни млн долларов.

«Ваши выборы — абсурд, сотни кандидатов даже не допускают баллотироваться. Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию», — написал Помпео.

Как сообщалось, верховный лидер Ирана написал на своей странице в Twitter, что происходящее на президентских выборах в США демонстрирует «безобразный облик либеральной демократии», а также «политический и моральный закат американского режима».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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