Глава МИД Германии приветствовал «ясные цифры» результатов выборов в США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал в Twitter «ясные цифры» итогов выборов в США и заверил, что Германия готова сотрудничать со «следующим правительством» в Вашингтоне.

«Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США», — написал Маас.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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