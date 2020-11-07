Премьер Канады поздравил Байдена и Харрис с победой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах в США. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны — близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе», — говорится в сообщении.

Ранее американский телеканал FOX News, ориентирующийся на республиканскую аудиторию, вслед за ABC News, CNN, AP и NBC объявил о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Тем не менее, официальный подсчет голосов еще не завершился.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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