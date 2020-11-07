СМИ: Байден откладывает обращение к нации в ожидании результатов по штату Пенсильвания

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден откладывает запланированное на пятницу, 6 ноября, обращение к нации в прайм-тайм. Об этом сообщает CNN.

По данным СМИ, политик ожидает появления результатов подсчета голосов в штате Пенсильвания, где его отрыв от соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа составляет около 21 тыс. голосов.

При этом ожидается, что выступление бывшего вице-президента США все таки состоится в пятницу вечером вне зависимости от объявления избиркомом штата результатов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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