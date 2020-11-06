Зеленский выразил уверенность, что Донбасс вернется в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными в Луганской области и выразил уверенность, что территории Донбасса вернутся в состав страны, сообщает офис главы государства.
Зеленский напомнил, что 77 лет назад Киев был освобожден от нацистских захватчиков. По словам президента, в сегодняшнее время Украина тоже сможет освободить свои земли.
«Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом», — заявил глава государства.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.
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