Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника, действующего американского лидера Дональда Трампа, в штате Пенсильвания, сообщает CNN.

По данным канала, результаты обработки 96% бюллетеней показывают, что Байден набрал 3 310 371 голосов, или 49,5%.

Трамп получил 49,3%, за него проголосовали 3 296 961 жителей штата.

Разрыв между кандидатами составляет порядка 13 тыс. голосов, ранее он был на уровне 10 тыс.

Таким образом, Байден увеличил отрыв от соперника еще более чем на 3 тыс. голосов.

Победа в Пенсильвании приносит кандидату 20 голосов выборщиков. Для того, чтобы занять кресло президента необходимо 270 голосов.

Байден набрал уже 264 голоса, Трамп — 214.

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