CNN просит Fox News поставить страну выше прибыли и назвать выборы в США честными

Главный вашингтонский корреспондент CNN Джейк Таппер просит телеканал Fox News перестать показывать заявления действующего президента Дональда Трампа по теме выборов как достоверные. В частности, речь идет о якобы беспочвенных утверждениях политика о фальсификациях на выборах.

Таппер выступил с прямым общением к владельцам телеканала Fox News. По его мнению, признание от Fox не просто вопрос хороших манер, а «вопрос жизни и смерти».

«Были произведены аресты — кто-то был арестован при подъезде к конференц-центру Филадельфии, я полагаю, из-за чуши, повторенной республиканцами на канале Fox», — сказал журналист во время репортажа CNN в пятницу утром.

Ведущий CNN заявил, что сотрудники Fox обязаны ставить свою страну выше прибыли. «Очень важно, чтобы люди ясно понимали, что на этих выборах нет достоверных свидетельств о якобы мошенничестве. По общему мнению, Джо Байден вот-вот станет следующим президентом, честно и справедливо», — заключил Таппер.

Один из членов семьи основателя Fox News Руперта Мердока отреагировал на высказывания Таппера. Жена сына Руперта Мердока Кэтрин выразила свое согласие с замечаниями журналиста в Twitter: «я согласна», — написала она.

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