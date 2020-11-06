WP: Cекретная служба CША усиливает защиту Байдена в ожидании его возможной победы

Секретная служба США решила направить дополнительных агентов, чтобы обеспечить безопасность кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который в пятницу может заявить о своей победе на выборах президента страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, подкрепление направят в Уилмингтон в штате Делавэр. Такое решение было принято сразу после того, как представители предвыборного штаба демократа сообщили Секретной службе, что Байден намерен использовать конференц-зал в этом городе как минимум еще один день и может сделать там важное заявление в пятницу, рассказали источники.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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