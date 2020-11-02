Путин назвал эффективным здравоохранение в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения эффективна. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, российское здравоохранение может мобилизироваться при кризисах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, 33 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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