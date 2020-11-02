В МИДе заявили, что Россия готова работать с любым президентом Молдавии

Россия готова работать с любым избранным президентом Молдавии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, будем работать со всеми», — сказал Руденко.

Ранее кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона на президентских выборах. Санду набрала 36,03% голосов, Додон — 32,7% голосов. Второй тур выборов главы государства пройдет 15 ноября.

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