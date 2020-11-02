Песков прокомментировал слова муфтия, который назвал французов врагами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые действия, которые представляют угрозу безопасности для иностранных граждан или дипломатических представительств в России, являются недопустимыми, передает ТАСС.

Так, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева считать всех французов врагами, пресс-секретарь заявил, что граждане России должны избегать любых действий, которые могли бы причинить вред иностранцам.

«Мы считаем очень важной задачей обеспечение безопасности дипломатических представительств других стран, в том числе Франции в данном случае, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны», — сказал Песков.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в атаке на ислам, оскорблении всех пророков и назвал врагами всех французов, которые его поддерживают.

16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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