Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической сферы

Президент России Владимир Путин 1 ноября проведет совещание по развитию ракетно-космической сферы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент уделит время одному из ключевых направлений инновационного развития, будущего нашей страны. Это космическая деятельность РФ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что на встрече будут обсуждаться развитие ракетно-космической промышленности, наземной инфраструктуры, финансирование, приоритеты в реализации программ.

По словам Пескова, это «очень серьезное и важное совещание».

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