В Кремле закрыли тему дискуссии между Кадыровым и Жириновским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал конфликт между главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, возникший после слов первого о том, что губернаторам стоит воздерживаться от высказываний по вопросам международной политики.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что главы субъектов должны быть лишены права высказываться по вопросам международной политики. Такое заявление было сделано на фоне произошедших терактов во Франции, после которых президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе ислама и выразил намерение воевать с исламским сепаратизмом. Его слова стали причиной критики в мусульманском сообществе.

Глава Чечни, в свою очередь, потребовал извинений от Жириновского. Он отметил, что лидер ЛДПР занимается пиаром на теме религии и культуры, попутно растрачивая деньги, заработанные от «продажи мандатов».

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