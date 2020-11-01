Политолог оценил вероятность импичмента Зеленского из-за ситуации с КС

Политолог Владимир Корнилов считает, что инициатива украинского президента Владимира Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда (КС) может привести к его импичменту. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Политические изменения на Украине будут связаны с неконституционным решением Зеленского распустить Конституционный суд. Это вызовет политический шквал и может привести к самым непредсказуемым последствиям вплоть до инициативы импичмента президента», — заявил Корнилов.

27 октября КС Украины признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета. Тогда Зеленский, опасаясь, что Киев потеряет финансовую поддержку западных партнеров, предложил прекратить полномочия судей и признать решение КС «ничтожным». Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию ЕС, который взамен предоставил финансовую помощь и безвизовый режим.

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