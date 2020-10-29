План по противодействию терроризму Vigipirate ввели во Франции

План по противодействию терроризму Vigipirate введен во всей Франции после нападения в Ницце. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным», — заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Он также рассказал, что глава государства Эммануэль Макрон утром 30 октября созовет Совет безопасности.

План Vigipirate предполагает увеличение числа полицейских и военных патрулей на улицах, вокзалах и в общественных местах, а также иное усиление мер безопасности.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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