СМИ: Россия предлагала 10 тыс. солдат в помощь сепаратистам Каталонии

В испанском суде заявили, что некая российская организация предлагала предоставить 10 тыс. солдат в помощь сепаратистам Каталонии. Об этом сообщает el Periodico.

По информации следствия, существуют два записанных разговора 2018 года.

На них доверенное лицо бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктора Тарадельяса сообщает главе испанского региона, что можно рассчитывать на 10 тыс. российских солдат, готовых защищать независимую Каталонию.

Следствие также утверждает, что руководитель некой российской организации предлагал выплатить внешний долг нового государства. Однако Пучдемон от этого отказался.

В 2019 году судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование в отношении группы, которая может быть связана с разведслужбами России, и предположительно действовала до начавшегося в Каталонии референдума за независимость 1 октября 2017 года.

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