Франция призывает Евросоюз принять меры против Турции

Франция призывает Европейский союз принять меры против Турции после высказываний турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о психическом здоровье французского коллеги Эммануэля Макрона и призывов бойкотировать французские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра-делегата Франции по внешней торговле Франка Ристера.

«На следующем заседании Европейского совета Европа должна будет принять решения, которые позволят ей укрепить баланс сил с Турцией, чтобы лучше защищать свои интересы и европейские ценности», — подчеркнул Ристер.

Министр-делегат не уточнил, какие именно меры Франция требует принять против Турции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику

— Франция отозвала посла в Турции из-за критики Макрона Эрдоганом

— Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от французских товаров