Журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на Эрдогана
Французский журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана на фоне напряженности в отношениях Парижа и Анкары. Об этом сообщается в Twitter издания.
На карикатуре полуодетый турецкий лидер сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платья женщины-служанки. Карикатура подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».
Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».
16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».
По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.
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Erdogan : dans le privé, il est très drôle !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020
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