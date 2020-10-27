Журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на Эрдогана

Французский журнал Charlie Hebdo опубликует на обложке карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана на фоне напряженности в отношениях Парижа и Анкары. Об этом сообщается в Twitter издания.

На карикатуре полуодетый турецкий лидер сидит в кресле и пьет прохладительный напиток. Рукой он поднимает платья женщины-служанки. Карикатура подписана: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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