В Саратовской области два человека не выжили во время пожара

В Саратовской области во время пожара в квартире не спасли двух человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Трнавской. В результате возгорания, охватившего площадь в 16 квадратных метров, не выжили 63-летняя женщина и мужчина, личность которого в данный момент устанавливается.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Причина возгорания устанавливается дознавателем МЧС России.

