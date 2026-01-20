Захарова оценила Всемирный форум в Давосе: «Театр абсурда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «театральным фестивалем абсурдистики» проходящий в Давосе Всемирный экономический форум. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, существует театр абсурда, а происходящее в Давосе – «даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики».

«Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ иронично заметила, что «аплодирует стоя» трактовке Запада прав человека и либеральных ценностей.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее президент Финляндии захотел сходить с Трампом в сауну.