Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова оценила Всемирный форум в Давосе: «Театр абсурда»

Захарова оценила идею Стубба сходить с Трампом в сауну обсудить Гренландию
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «театральным фестивалем абсурдистики» проходящий в Давосе Всемирный экономический форум. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, существует театр абсурда, а происходящее в Давосе – «даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики».

«Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ иронично заметила, что «аплодирует стоя» трактовке Запада прав человека и либеральных ценностей.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее президент Финляндии захотел сходить с Трампом в сауну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668755_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+