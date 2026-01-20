В минфине США объяснили необходимость присоединения Гренландии

Бессент: передача Чагос Маврикию показывает, почему Гренландия должна быть в США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты хотят получить контроль над Гренландией, чтобы избежать повторения ситуации с американо-британской военной базой Диего-Гарсия в архипелаге Чагос, который Великобритания передает Маврикию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, мы все видели, что стало с базой, которую мы совместно с Великобританией эксплуатируем на протяжении многих лет», — сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что Великобритания передает остров Маврикию, и выразил понимание позиции президента, который, по его словам, не хочет повторения ситуации, аналогичной той, что происходит с Диего-Гарсией, говоря о Гренландии.

20 января президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что передача Британией Маврикию острова Диего-Гарсия, где находится военная база Соединенных Штатов, является «актом абсолютной слабости и великой глупости».

Трамп связал эту ситуацию с вопросом о Гренландии, призвав Данию и ее союзников из европейских стран «поступить правильно» и отдать Штатам остров из соображений национальной безопасности. Американский лидер отметил, что при его руководстве США пользуются «беспрецедентным уважением», в отличие от, по его мнению, слабой политики Европы.

Ранее в датском парламенте заявили, что в случае вторжения США в Гренландию будет война.