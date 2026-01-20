Размер шрифта
Трамп репостнул сообщение, в котором рассказывается о настоящих врагах США

Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп перепостил в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором говорится, что настоящими врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай.

Трамп сделал скриншот публикации пользователя Bobby D из соцсети X. В ней мужчина задался вопросом: «Когда же мы поймем, что враг среди нас?». Роберт считает, что Китай и Россия являются «страшилками». Организацию Объединенных Наций и НАТО мужчина назвал «культом».

Позднее Трамп заявил, что ни один человек или президент не сделал для Североатлантического альянса больше, чем он сам. По мнению американского лидера, если бы он не пришел к власти, то сейчас это была бы не НАТО, а организация была бы «выброшена на свалку истории».

До этого депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил в интервью телеканалу CNN, что в случае вторжения Трампа в Гренландию, «это будет война».

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло.

